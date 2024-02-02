Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Stil Milli Takımı'nda şu sporcular bulunuyor:
55 kilo: Adem Burak Uzun
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: Beytullah Kayışdağ
130 kilo: Rıza Kayaalp
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Stil Milli Takımı'nda şu sporcular bulunuyor:
55 kilo: Adem Burak Uzun
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Yunus Emre Başar
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: Beytullah Kayışdağ
130 kilo: Rıza Kayaalp