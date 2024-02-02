Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
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02 Şubat 2024 19:29
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Stil Milli Takımı'nda şu sporcular bulunuyor:

55 kilo: Adem Burak Uzun

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Enes Başar

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Yunus Emre Başar

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Rıza Kayaalp

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