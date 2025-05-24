Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe'de 6 oyuncu gidecek!'

Trendyol Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremeyen Fenerbahçe için dikkat çeken bir yorum geldi.



Fenerbahçe'de yönetim ve teknik ekibe tepkiler büyürken, Sabah gazetesi Spor yazarı Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertli kulüpte yaşananlarla ilgili değerlendirmeler yaptı. İşte o açıklamalar…



"BU ŞARTLARDA ÜST DÜZEY HOCA GELMEZ"



Fenerbahçe'de Ali Koç, seçim tarihini eylül olarak açıkladı ama bu tepki gördü? Neden?



"Bu, stratejik bir karar. Kafasında kongreye gitmek yokken bir yöneticisinin oğlunun Galatasaray kutlaması yapması, ötekinin restoranı için paylaşımda bulunmasıyla sınırların aşıldığını düşündü. Hem bir yenileme yapmak hem de kongrenin karşısına daha güçlü çıkmak için eylül ayını seçtiğini düşünüyorum."



"Ama bu tarihin iki riski var. Birincisi; yönetim değişirse transferini yapmadığı, hocasını seçmediği takıma gelecek. İkincisi; eylül ayında kongren varsa üst düzey hiçbir teknik adamı ikna edemezsin. Mourinho kongre varken geldi çünkü iki aday da onu istiyordu, görüşme yapmışlardı. Bu demek ki Fenerbahçe yeni sezona da Mourinho ile devam edecek."



KONGRE İÇİN TOPLANAN DİLEKÇE 5 BİNİ AŞMADI"



İmza sayısı ne durumda? Eğer imza ile seçim olursa yönetim seçime gider mi yoksa işi yokuşa mı sürer?



"Şu anda kulübe gelen noter tasdikli dilekçe yok. Muhtemelen bir yerlerde toplanıyor. Sosyal medyada çok rüzgâr esti ama rakam 5 bini aşmadı. Yine de mevcut yönetime bu işleri düzeltmesi için yapılan baskı, demokratik bir hamledir."



"Yeterli imzaya ulaşılsa bile tasnif ve karar süresi, eylülü bulurdu. Bu yüzden imzalara bakmadan transfer öncesi yani haziranda kongre kararı alınması istendi.Üstelik kim gelirse gelsin stadın isim hakkı, sermaye artırımı, Turkcell'in Avrupa için forma katkısı, satılacak oyuncularla müthiş bir finansal rahatlığı olacak. Koç, Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyor. Ama mevcut adayların bu parayı ne yapacağını bilmiyor."



"HEDEF HIZI ARTIRMAK"



Fenerbahçe kadrosuna bakarsak kimler gider, kimler kalır? Neden?



"6 oyuncu gidecek. Kostic, Skriniar, Maximin kiralık. Tadic, Osayi ve Dzeko'nun sözleşmesi bitti. Livakovic de gözden düştü. En-Nesyri'ye teklifler var. Szymanski, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci de birçok kulübün radarında."



Bir takımda, bir sezonda 10 kişi gidip 10 kişi gelmez. Planlanan, 6 yeni transfer yapılması ve bunların ilk 11 oynayacak durumda olması. Hedef profil, tempolu ve topun hızını artıracak oyuncular olarak belirlendi. Dolayısıyla geçen sezondan daha farklı, daha güçlü oyuna sahip bir takım hayal ediliyor.



TAZMİNATI AZİZ YILDIRIM İLE BÖLÜŞSÜNLER!



Mourinho da tartışma konusu. Kalacak mı, gidecek mi belli değil. Portekizli teknik adamın durumuyla ilgili yeni bilgiler var mı?



"Fenerbahçe yönetiminde Ali Koç dışında Mourinho'nun kalmasına sıcak bakan yok. Koç da hem tazminat hem de istikrar vurgularıyla bir devamlılık arıyor. Ben olsam Aziz Başkan'a gider 'Bu senin fikrindi, tazminatı yarı yarıya paylaşalım, kulübe bu yükü vermeyelim' derdim. Yardımcılarının değiştirileceği bilgisi geldi. Geçmiş kariyerleri ikinci sınıf ya da orta sıralar için mücadele eden, deplasmanda beraberliği başarı sayan kulüplerde geçen bu ekip, belki de Mourinho'nun oynattığı pasif, korkak oyunun nedenidir. Daha vizyon sahibi bir kadro, takımı da Mourinho'yu da yukarı taşıyabilir."



