Günün VAR hakemleri açıklandı: TFF'den 5 ay sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'de 36'ıncı hafta oynanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu akşam oynanacak maçların VAR hakemlerini duyurdu.2025'in başından beri VAR koltuğuna yabancı hakemleri oturtan TFF, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla yerli VAR hakemlerinin de atanacağını açıklamıştı. Yerli VAR hakemleri, Süper Lig'de bazı maçlarda görev yapmıştı.TFF, 5 ay sonra ilke imza attı. Uzun bir aranın ardından ilk kez ligin zirvesinde yerli VAR hakemleri görev yapacak.Süper Lig'de bu akşam oynanacakatandı.