Günay Güvenç: 'Küfür etmedim'

Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Alanyaspor maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Günay, Alanya'da devre arasında yaşanan olaylarla ilgili konuştu ve küfür etmediğini söyledi.
Günay Güvenç'in sözleri şu şekilde:
"Olay sadece benim ve Mevlüthan Çavuşoğlu ağabeyin diyaloğu ile oldu. Hakemlik bir şey yok. Küfür iftirasını nasıl atıyorlar? Hakeme, benim ve Mevlüthan ağabeyin küfürleştiğimiz yönünde bilgi gitmiş. Zaten böyle bir şey olmadı. Küfür etsem, dik durur söylerim. Hakemin raporunda öyle bir şey (küfür) yazamaz, uydurmasınlar. Bu kul hakkına giriyor."
Günay, Alanya'da devre arasında yaşanan olaylarla ilgili konuştu ve küfür etmediğini söyledi.
Günay Güvenç'in sözleri şu şekilde:
"Olay sadece benim ve Mevlüthan Çavuşoğlu ağabeyin diyaloğu ile oldu. Hakemlik bir şey yok. Küfür iftirasını nasıl atıyorlar? Hakeme, benim ve Mevlüthan ağabeyin küfürleştiğimiz yönünde bilgi gitmiş. Zaten böyle bir şey olmadı. Küfür etsem, dik durur söylerim. Hakemin raporunda öyle bir şey (küfür) yazamaz, uydurmasınlar. Bu kul hakkına giriyor."
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