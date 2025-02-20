Günay Güvenç, AZ Alkmaar maçına damga vurdu

Galatasaray'da tecrübeli kalecisi Günay Güvenç 2-2 biten AZ Alkmaar rövanşına kurtarışları ile damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Günay Güvenç, AZ Alkmaar maçına damga vurdu
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20 Şubat 2025 22:57
Galatasaray'da tecrübeli kalecisi Günay Güvenç 2-2 biten AZ Alkmaar rövanşına kurtarışları ile damga vurdu.

Maçın ilk yarısında AZ Alkmaar'ın çektiği 16 şutun 6'sı kaleyi buldu ve Günay bunların 5'ini kurtarmayı başardı.

İkinci yarıda ise AZ Alkmaar'ın 10 şutunun 5'i kaleyi buldu ve Günay Güvenç bu kez de bunların 4'ünü kurtarmayı başardı.

AZ Alkmaar'ın 3.33 gol beklentisi yarattığı maçta birçok gol pozisyonuna engel olan Günay, performansının ardından tribünlerden büyük destek gördü.

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