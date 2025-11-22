Günay Güvenç, 12 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında sürprize imza attı ve kalede Günay Güvenç'e forma verdi.
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay, ligin ilk 4 haftasında forma giydi. Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiyle yedeğe çekilen 34 yaşındaki file bekçisi, 12 resmi karşılaşmanın ardından süre buldu.
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay, ligin ilk 4 haftasında forma giydi. Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiyle yedeğe çekilen 34 yaşındaki file bekçisi, 12 resmi karşılaşmanın ardından süre buldu.