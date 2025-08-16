15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Günay'dan kritik kurtarışlar!

Günay Güvenç, yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran isimlerden biri oldu.

16 Ağustos 2025 01:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kaleci transferi arayışları devam ederken Günay Güvenç adeta "Ben buradayım" dedi.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Maçın 3. dakikasında Ahmet Sivri'nin şutunda gole izin vermeyen Günay, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli file bekçisi, Tiago Çukur'un yakın mesafeden karşı karşıya şutunda kalesini gole kapattı.

Tiago'ya karşı yaptığı kurtarışın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Günay'ın adını bağırarak kalecilerine destek verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
