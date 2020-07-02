Guardiola Sane - Bayern'i doğruladı

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Leroy Sane'nin Bayern Münih ile anlaşmak üzere olduğunu resmen açıkladı.



Guardiola yaptığı açıklamada Sane - Bayern iddialarını doğrulayarak, "Anlaşma olmak üzere ancak henüz tamamlanmadı. Sane Bayern'e gidecek gibi görünüyor. Onun için her şeyin en iyisini diliyoruz ve ona teşekkür ediyoruz" sözlerini kullandı.



Bayern'in kendisine uygun bir kulüp olacağını söyleyen Guardiola Sane'nin kendisinin ayrılmak istediğini söyleyerek, "Ayrılığı o istedi, herkesin kendi hayatı var. Burada devam etmek istemedi. Kalmasını çok isterdim ama orada daha mutlu olacağına inanıyor" dedi.



Leroy Sane çapraz bağ ameliyatı geçirmeden önce Manchester City formasıyla 135 maçta 39 gol 45 asist kaydetti.



