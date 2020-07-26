Guardiola: 'Planımız hatalardan tamamen kaçınmak'

Manchester City'de gözler Premier Lig'in de sonuna gelinmesiyle tamamen Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Pep Guardiola, takımının Real Madrid ile oynayacağı rövanş maçını değerlendirdi.



"PLAN HATADAN KAÇINMAK"



Pep yaptığı değerlendirmede; "Güzel bir maç olsun istiyorum. Bizim için de, Real için de Final gibi olacak. Planımız hatalardan kaçınmak ve oyun tarzımızı maça yansıtabilmek." dedi.



"GEÇMİŞİN KATKISI OLMAYACAK"



Katalan Teknik Direktör sözlerini; "Geçmişte nasıl sonuçlar aldığımızın bu maçta bize katkısı olacağını düşünmüyorum. Motivasyonumuz turnuvaya devam edebilmek için iyi oynayabileceğimizi ve Real Madrid'i yenebileceğimizi kanıtlamak." dedi.



Manchester City, Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Ayrıca İspanyol devi, rövanş maçında ilk maçta kırmızı kart gören kaptanı Sergio Ramos'tan yoksun olacak.



