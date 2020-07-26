Guardiola: "Planımız hatalardan tamamen kaçınmak"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Guardiola: 'Planımız hatalardan tamamen kaçınmak'
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26 Temmuz 2020 15:55
Manchester City'de gözler Premier Lig'in de sonuna gelinmesiyle tamamen Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Pep Guardiola, takımının Real Madrid ile oynayacağı rövanş maçını değerlendirdi.

"PLAN HATADAN KAÇINMAK"

Pep yaptığı değerlendirmede; "Güzel bir maç olsun istiyorum. Bizim için de, Real için de Final gibi olacak. Planımız hatalardan kaçınmak ve oyun tarzımızı maça yansıtabilmek." dedi.

"GEÇMİŞİN KATKISI OLMAYACAK"

Katalan Teknik Direktör sözlerini; "Geçmişte nasıl sonuçlar aldığımızın bu maçta bize katkısı olacağını düşünmüyorum. Motivasyonumuz turnuvaya devam edebilmek için iyi oynayabileceğimizi ve Real Madrid'i yenebileceğimizi kanıtlamak." dedi.

Manchester City, Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Ayrıca İspanyol devi, rövanş maçında ilk maçta kırmızı kart gören kaptanı Sergio Ramos'tan yoksun olacak.



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