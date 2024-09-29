Guardiola'nın gözü onda: Ricci

Manchester City, Torino forması giyen orta saha oyuncusu Samuele Ricci ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola'nın gözü onda: Ricci
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29 Eylül 2024 16:43
Manchester City, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri'nin yerini Samuele Ricci ile doldurabilir.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Ricci'nin transfer şartlarını araştırdığı kaydedildi.

Torino'nun bu sezon ligdeki formu nedeniyle 23 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kolay bırakmasının beklenmediği öne sürüldü. Ricci'nin Manchester City'ye olası transferinde ise genç orta saha oyuncusunun İngiliz ekibine maliyetinin 36 milyon euro olabileceği iddia edildi.

Torino ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ricci'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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