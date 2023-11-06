Guardiola'dan Gvardiol'e övgü dolu sözler!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Young Boys maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Guardiola, Hırvat oyuncusu Josko Gvardiol'den bahsederek, yıldız oyuncuya övgü dolu ifadeler sarf etti.



Gvardiol için ''İnanılmaz bir profesyonel''ifadelerini kullanan Guardiola, ''Onun inanılmaz bir insan olduğunu biliyorduk. İlk aradığım şey bu. Stoper oynayabiliyor. onu arka dörtlüde, hücum ve defansif bek pozisyonunda oynatmaya karar verdik. Zaten tecrübesi de var. Dünya Kupası'nda da, Avrupa Kupası'nda da oynadı. 21 yaşındaki birine göre çok fazla tecrübesi var.'' şeklinde konuştu.



''Gvardiol'un performansından çok memnunum'' diyen Guardiola, ''Ne yapmak istediğimizi görmek konusunda inanılmaz derecede açık fikirli. Her antrenmanda inanılmaz bir profesyonel.'' ifadelerini kullandı.



SEZON PERFORMANSI



Hırvat futbolcu Gvardiol, bu sezon Manchester City formasıyla 11 karşılaşmada 911 dakika süre aldı. Yıldız ismin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



