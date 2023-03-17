Memphis Grizzlies ekibinin, deplasman maçlarından sonra Miami gibi gece hayatı yoğun olan şehirleri hızlıca terk etmeye karar verdiği açıklandı.



Grizzlies'in, bu sezon özellikle Miami gibi "daha ışıltılı olan" deplasman şehirlerinde bir gece kalmak yerine, oynanan maçlardan hemen sonra terk etmeye karar verdiği bildirildi.



Memphis ekibinin bu sezon deplasmanda sadece 13-22'lik bir seriye sahip olması nedeniyle, bu şekilde takımın gece hayatı alışkanlıklarını azaltmayı umduğu söylendi.



The Athletic'ten Joe Vardon ve Sam Amick, konuyla ilgili şunları yazdı:



"Memphis Batı'da üçüncü sırada olmasına rağmen, deplasmanda kasvetli bir 13-22'lik seriye sahip ve takım içindeki birçok kişi bunu, 27.1 sayı ve kariyer rekoru 8.2 asist ortalamalarına sahip olan Ja Morant'ten kaynaklanan olgunluk ve odaklanma eksikliğine bağlıyor.



Hatta bu konuyla ilgili, bu sezon takımın gece hayatı alışkanlıklarını azaltmak için seyahat önlemleri bile alınmıştı, Grizzlies birçok deplasman maçından (özellikle Miami gibi daha ışıltılı şehirlerdeki) hemen sonra gece kalmak yerine, hızlıca ayrılmıştı."



Morant, takımın Denver'daki deplasman yolculuğu sırasında bir striptiz kulübündeyken Instagram canlı yayınında silah gösterdikten sonra, NBA tarafından lige zarar verdiği gerekçesiyle sekiz maçlık bir uzaklaştırma cezası almıştı.



Grizzlies geçtiğimiz günlerde Miami'de oynamış ve 138-119 mağlup olmuştu. Morant ise cezası nedeniyle bu maçı kaçırmıştı.





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