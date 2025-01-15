Grimaldo attı, Bayer Leverkusen'in serisi sürdü

Bundesliga'nın 17. haftasında Bayer Leverkusen, evinde Mainz'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Grimaldo attı, Bayer Leverkusen'in serisi sürdü
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15 Ocak 2025 00:26
Bundesliga'nın 17. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, evinde Bo Henriksen'in yönetimindeki Mainz'ı 1-0 mağlup etti.

Bay Arena'da oynanan maçta Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 7. galibiyetini alan Bayer Leverkusen puanını 38'e yükseltirken, bu maç öncesi ligdeki son 7 maçının 6'sını kazanan Mainz aldığı mağlubiyet sonrası 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlarken, Mainz deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.

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