Graeme Souness: 'Salah gördüğüm en bencil oyuncu'

Son oynanan West Ham United maçında Jürgen Klopp ile yaşadığı tartışmayla gündeme bomba gibi düşen Muhammed Salah için Liverpool'un efsane isimlerinden olay bir açıklama geldi.



"GÖRDÜĞÜM EN BENCİL OYUNCU"



Liverpool'un efsane oyuncularından Graeme Souness, İngiliz basınında katıldığı bir podcast'te Muhammed Salah için flaş değerlendirmelerde bulundu.



Salah'ın sezon sonunda ayrılmasını bekleyen Souness, "Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağına inanıyorum. Liverpool için muhteşem bir performans sergiliyor ancak Suudi Pro League'e giderse dünyanın o bölgesindeki en büyük yıldız olacak." ifadelerini kullandı.



Muhammed Salah'ın gördüğü en bencil isim olduğunu söyleyen Graeme Souness şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Salah gördüğüm en bencil oyuncu. Maçtan önce bile Klopp onu oyundan aldığında bundan hiç memnun olmuyordu. Oyuncularınızdan beklediğiniz şey budur, eğer onları iki golle oyundan çıkarırsanız, üçüncü golü atmak için devam etmek isterler. Salah, Liverpool'da geçirdiği dönemde dünya standartlarında bir oyuncuydu. Goller maçı değiştirir ve onun golleri, kulübe geldiğinden beri Liverpool üzerinde muazzam bir etki yarattı."



41 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Liverpool formasıyla 41 resmi maça çıkan Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 24 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.





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