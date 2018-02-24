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Göztepe'nin eski yıldızı: ''Süper Lig'e ve Türkiye'ye alışamadım''

Devre arası transfer sezonunda Göztepe'den ayrılıp Belçika Ligi takımlarından Eupen'e transfer olan Mathieu Peybernes, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Göztepe'nin eski yıldızı: ''Süper Lig'e ve Türkiye'ye alışamadım''
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24 Şubat 2018 16:08
Göztepe'nin sezon başında Lorient'ten kadrosuna kattığı ve devre arası transfer döneminde takımdan ayrılıp Belçika Ligi takımlarından Eupen'e transfer olan Mathieu Peybernes, Fransa basınına röportaj verdi.

Türkiye'deki kariyeri hakkında konuşan Peybernes, ''Türkiye'ye alışamadım. Bir sene içinde çok değişiklik yaptım ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Türkiye'de Fransa'dan çok farklı bir kültür var. Müslüman bir ülke ve Fransa'dan çok ama çok farklı'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY MAÇINDA 70 BİN KİŞİ VARDI''

Fransız basınına Süper Lig'i değerlendiren defans oyuncusu, ''Süper Lig, Fransa Ligi ile kıyaslanamaz bile. Taktiksel olarak büyük fark var. Süper Lig, daha çok fiziğe dayalı. İkili mücadele çok önem taşıyor. Ancak statlardaki atmosfer çılgınca. Galatasaray ile oynadığımız maçta 70 bin kişi vardı. Stadyum tamamen doluydu. Taraftarlar, maçın başından sonuna kadar şarkılar söylüyordu. Türkiye'de futbola çok bağlılar'' diye konuştu.



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