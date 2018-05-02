Göztepeli futbolcular stat inşaatını gezdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcuları, yapımı devam eden stat inşaatında incelemelerde bulundu.Teknik direktör Tamer Tuna'nın bulunduğu ziyarette Göztepeli futbolcular, Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine yapılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatını gezdi. Futbolcular, stat mimarlarından Tuğrul Büyükköken'den proje hakkında bilgi aldı.Şantiye çalışanları ve taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip imza aldı.Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe'deki iki şampiyonluğun ardından en büyük mutluluğu stat inşaatının bitiminde yaşayacağını kaydetti.Stat inşaatının sorunsuz şekilde devam ettiğini belirten Papatya, 2019-2020 sezonundan itibaren maçlarını burada oynayacaklarını aktardı.