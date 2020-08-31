Göztepe'den Jesse Sekidika hamlesi

Göztepe, Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı oyuncuyu kiralamak için atağa kalktı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Galatasaray.org
Göztepe'den Jesse Sekidika hamlesi
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31 Ağustos 2020 10:38
Dış transferde ileri uca Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi transfer ederek yeni bir görünüme kavuşan Göztepe, bir hücumcu daha almak için temaslara başladı.

Sarı-kırmızılılar, G.Saray'ın kadroda değerlendirmediği Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı bünyesine katmayı planlıyor.

FUTBOLCU OLUMLU BAKIYOR

Aynı zamanda forvet hattında da forma giyen 24 yaşındaki yıldızı kiralamayı planlayan Göz-Göz yönetimi, İstanbul ekibine teklifini iletti.

Nijeryalı futbolcunun da Falcao ve Diagne'nin bulunduğu Galatasaray kadrosunda şans bulamayacağını düşündüğü için Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, hafta içinde daha somut adımlar atarak transferi belirli bir noktaya getirmeyi planlıyor.

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