Spor Toto 1'inci Lig'de 5'inci haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe'de hava bozdu.



KÖTÜ PERFORMANS AYRILIK GETİRDİ



Süper Lig'den düştükten sonra Türk futbolunda ilk yabancı yatırımcı olan Sport Republic yönetiminde, Danimarkalı futbol adamı Rasmus Ankersen başkanlığında çok büyük umutlarla girdiği sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek taraftarını sevindiren Göz-Göz, son 4 karşılaşmasında ise galibiyet göremeyip zirve yarışının uzağında kaldı. Kötü performans, teknik direktör Turgay Altay ile de yol ayrımına sebebiyet verdi.



YENİ TRANSFERLERDEN HASIC FORMA GİYDİ



Bu süreçte Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Göztepe, Beyçimento Bandırmaspor ve Boluspor'a kaybederek 5 maçta 5 puanla endişe yarattı. Transferin son gününde Hasic, Emirhan, Berkay, Kvasina ve Tarık Çamdal'la sözleşme imzalayan Göztepe'de yenilerden sadece Hasic forma giydi. Mücadelenin 46'ncı dakikasında Hüsamettin'in yerine oyuna giren Boşnak kanat oyuncusu etkili olamadı. Diğer 4 futbolcudan bir tek Berkay kadroda yer aldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ