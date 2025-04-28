Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla Göztepe oldu.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Furkan Bayır, 42. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 65. dakikada Ahmet Ildız ve 86. dakikada Emersonn attı. Başakşehir'in tek golü 75. dakikada Philippe Keny'den geldi.



GÖZTEPE'DE SAKATLIKLAR



Göztepe'de yaşanan sakatlıklar dikkat çekti. İzmir temsilcisinde Doğan Erdoğan, karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlandı ve 4. dakikada sedyeyle oyundan çıkarak yerini Ahmet Ildız'a bıraktı. Göztepe'de Doğan Erdoğan'ın ardından İsmail Köybaşı da sakatlandı ve 38. dakikada yerini Lasse Nielsen'e bıraktı.



GÖZTEPE'DE HASRET BİTTİ



Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 11 maç sonra kazandı. Başakşehir'in ise ligdeki dört maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Göztepe, bu galibiyetle birlikte ligde 43 puana yükseldi. Başakşehir, 48 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, Hatayspor ile Mersin'de karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'nun sağ kanattan yerden ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



24. dakikada sağ kanattan Romulo'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Ahmet Ildız'ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası içesinde topu önünde bulan Romulo'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere attı.



25. dakikada Göztepe öne geçti. Ogün Bayrak'ın ortasında Romulo'nun ceza sahası ön çizgisi üzerinde kafayla çevirdiği topu Koray Günter, penaltı noktasına indirdi. Savunma oyuncularının müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Furkan Bayır, ağlarla buluşturdu. 1-0.



42. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Romulo'nun ara pasında ceza sahası sol çizgisi önünde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





63. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Romulo'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp dışarı çıktı.



64. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Tijanic, sağ kanattan son çizgiye inip topu ceza sahası dışına çıkardı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Ahmet Ildız, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.



75. dakikada Rams Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası sağ yanından Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Keny, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.



86. dakikada Göztepe, yeniden 3 farklı öne geçti. Romulo'nun ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Topu yeniden önünde bulan Romulo'nun sağ arka direğe yerden gönderdiği meşin yuvarlağı Emerson tamamladı: 4-1.



Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-1 kazandı.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Kemal Elmas,



Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Furkan Bayır, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Nielsen), Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 4 Ahmet Ildız (Dk. 85 Victor Hugo), Ogün Bayrak, Tijanic (Dk.85 Matsuki), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 45 Emerson), Romulo



Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Operi, Ba, Duarte (Dk. 79 Obosele), Brnic (Dk. 45 Keny), Kemen, Berat Özdemir (Dk. 45 Umut Güneş), Ömer Ali Şahiner (Dk. 45 Opoku), Yusuf Sarı, Crespo, Figueiredo (Dk. 66 Deniz Türüç)



Goller: Dk. 25 Furkan Bayır, Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 64 Ahmet Ildız, Dk. 86 Emerson (Göztepe), Dk. 75 Keny (Rams Başakşehir)



Sarı Kartlar: Dk. 45+8 Ogün Bayrak, Dk. 74 Furkan Bayır (Göztepe), Dk. 51 Ba, Dk. 82 Crespo (Rams Başakşehir)



