Göztepe play-off turunda Bodrumspor'a konuk oluyor

Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Göztepe, Bodrumspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe play-off turunda Bodrumspor'a konuk oluyor
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25 Mayıs 2023 13:00
Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Göztepe, Bodrumspor deplasmanına çıkacak.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki Bodrumspor-Göztepe maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak takım Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.

Sarı kart cezalarının sıfırlandığı play-off etabı öncesinde İzmir temsilcisinde Marko Mihojevic ve Lukas Erhan Gottwalt'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibine 1-0 yenilen Göztepe, sezonun ikinci yarısında konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

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