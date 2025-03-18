Göztepe'nin sol kanadı koptu

Göztepe'de sol kanat oyuncularının sakat ve cezalı olması teknik ekibin elini kolunu bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'nin sol kanadı koptu
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18 Mart 2025 13:19
Süper Lig'de evinde Eyüpspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 7 maça çıkaran ve milli araya moralsiz giren Göztepe'de sol kanat oyuncularının sakat ve cezalı olması teknik ekibin elini kolunu bağladı.

Milli aradan sonra deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de Brezilyalı Djalma Silva sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Sol kanatta oynayan İsmail Köybaşı ve Miroshi ise Eyüpspor maçında gördükleri kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov ellerinde sol oyuncu bulunmadığını belirterek, "Hem İsmail hem Miroshi'nin cezalı duruma düşmesi bizim adımıza sıkıntı oldu" dedi.

Oyuncuların eksiklikleri nedeniyle 3-5-2 sisteminde değişime de gidebileceklerini belirten Bulgar teknik adamın, sağ kanatta görev yapan Nazım Sangare ya da Ogün Bayrak'tan birini sol tarafa monte edebileceği de bildirildi. 

 
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