Göztepe'nin rakibi Fatih Karagümrük

Süper Lig'in ilk iki haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen, Gürsel Aksel Stadı'nda ise Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, Süper Lig'in 3'üncü hafta maçında cuma günü Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Göztepe'de Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Brezilyalı golcü Juan ile kaptan sol bek İsmail Köybaşı Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.İstanbul'da Karagümrük'e karşı hiç galibiyeti bulunmayan Göztepe rakibini yenip bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Teknik Direktör Stanimir Stoiolv, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "İyi bir seri yakalamak istiyoruz. Bu maçı da kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz" dedi. Fatih Karagümrük geçen hafta deplasmanda son şampiyon Galatasaray'a 3-0 yenilmişti.