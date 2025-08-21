21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Göztepe'nin rakibi Fatih Karagümrük

Göztepe, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda konuk olacak.

calendar 21 Ağustos 2025 14:24 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 14:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin rakibi Fatih Karagümrük
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in ilk iki haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen, Gürsel Aksel Stadı'nda ise Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, Süper Lig'in 3'üncü hafta maçında cuma günü Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Göztepe'de Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Brezilyalı golcü Juan ile kaptan sol bek İsmail Köybaşı Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

İstanbul'da Karagümrük'e karşı hiç galibiyeti bulunmayan Göztepe rakibini yenip bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Teknik Direktör Stanimir Stoiolv, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "İyi bir seri yakalamak istiyoruz. Bu maçı da kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz" dedi. Fatih Karagümrük geçen hafta deplasmanda son şampiyon Galatasaray'a 3-0 yenilmişti.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.