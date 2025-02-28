Göztepe kupada 6 yıl sonra çeyrek finalde

Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 beraberlik elde edip, Avrupa yolunda da yara alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı, zorlu fikstür öncesi moral depoladı.
B Grubu üçüncü maçında sahaya U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-0 yenen sarı-kırmızılılar 9 puan ve averajla aynı puanı toplayan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
İzmir ekibi son olarak 2018-2019 sezonunda kupada son 8'e kalmıştı. Grup ikincisi olduğu için seri başı olma hakkı kazanamayan Göztepe'nin rakipleri de netleşti. 6 Mart Perşembe günü çekilecek kurada Göztepe, Trabzonspor, Beşiktaş ya da Konyaspor'la eşleşecek. Statü gereği Göztepe rakibiyle deplasmanda karşılaşacak ve müsabaka tek eleme usulüne göre oynanacak. Göz-Göz kupada gruplarda gol yemeyen tek takım olmayı da başardı.
Önceki maçlarında Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Göztepe, Kasımpaşa'yı da gol yemeden mağlup etti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov maç sonu yaptığı değerlendirmede kupanın yeni formatını eleştirdi. Gol yemeyip tüm maçlarını kazanmalarına rağmen liderlik için fırsat tanımadığını belirten deneyimli teknik adam, "Grubumuzda tüm maçları kazandık. İkisini deplasmanda aldık. Aynı grupta yer alan Fenerbahçe lider bitirdi. Biz Fenerbahçe ile oynamıyoruz ama onlar lider bitiriyor, seri başı oluyor. Biz maç yapamadığımız için ikinciyiz. Kupada sistemi anlayamadım. Sonuçta kazandık ve mutluyuz. Genç bir takıma karşı oynadık. Artık lige odaklanacağız" dedi.
KUBİLAY'IN HASRETİ BİTTİ
Göztepe'de yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından aylarca sahalardan uzak kalan Kubilay Kanatsızkuş gol hasretine Kasımpaşa deplasmanında son verdi. 46'ncı dakikada Juan Silva'nın yerine oyuna dahil olan Kubilay, 50'nci dakikada fileleri sarsın takımın 4'üncü gölüne imza attı. Deneyimli oyuncu son olarak geçen sezon gol sevinci yaşadı. 1'inci Lig'de 4 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda 3-0 kazanılan Eyüpspor maçında ağları sarsan golcü, aylar süren hasretine son verdi.
KALECİ ARDA KADRO DIŞI
Göztepe'de kaleci Arda Özcimen krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Arda'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. Genç eldivenin Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile çok sert bir şekilde tartıştığı ve olayın ardından A takımdan uzaklaştırıldığı iddia edildi. Arda, geçen hafta ligdeki Kayserispor ve dünkü Kasımpaşa maçlarında kadroya dahil edilmedi. Kasımpaşa'ya karşı kalede Polonyalı kaleci Lis görev aldı. Göz-Göz'le hem Süper Lig'den düşme hem şampiyonluk sevinci yaşayan 23 yaşındaki Arda altyapısından çıktığı kulüpte 2020 yılından beri A takım kadrosunda yer alıyordu.
Göztepe kupada 6 yıl sonra çeyrek finalde
Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek 6 yıl sonra Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 beraberlik elde edip, Avrupa yolunda da yara alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı, zorlu fikstür öncesi moral depoladı.
- 16:51 Altınordu'da Murat Korkmaz takıma inanıyor
- 16:40 Leao'dan Milan'a sert eleştiri: "Suç bizde"
- 16:30 Galatasaray'dan Okan Buruk için itiraz!
- 16:29 Fenerbahçe Medicana, deplasmanda hata yapmadı
- 16:18 Malezya'da İsrail protestosuna özel koreografi
- 16:08 Babasının zoruyla başladığı muaythaide şampiyon oldu
- 15:58 Harry Redknapp: "MANU'nun hali berbat!"
- 15:58 Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti
- 15:51 Bodrum FK Süper Lig'de ilk peşinde
- 15:42 Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç talebi!
- 15:41 Göztepe kupada 6 yıl sonra çeyrek finalde
- 15:36 İtalya'da Felix'e çok ağır tepki!
- 15:30 Rashford Aston Villa'da kalmaya sıcak bakıyor!
- 15:15 Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında
- 15:11 Mersinspor, Manisa Basket'e konuk olacak
- 15:10 Trabzonspor, deplasman kabusuna son vermek istiyor
- 15:08 Joshua Kimmich için büyük belirsizlik!
- 15:00 İşte Liverpool'un 2023-24 sezonundaki mali kaybı!
- 14:54 Atletico'da Griezmann bilmecesi!
- 14:48 Galatasaray Düşünce Derneği'nden Okan Buruk'a destek!
- 14:23 Neymar: "Real Madrid açık çek teklif etti!"
- 14:02 Robinson, hafta sonu sezon siftahını yapabilir
- 14:01 Embiid'in tedavi planı, hafta bitimine dek netleşecek
- 13:59 Davis, Lakers-Mavericks takasının gizli kalmış olmasına inanamıyor
- 13:57 Popovich, felci sonrası Spurs oyuncularıyla ilk kez buluştu
- 13:55 Knicks, TJ Warren'ı G League'den kadroya katmayı değerlendiriyor
- 13:54 Knicks'te Hukporti, menisküs yırtığı nedeniyle 4-6 hafta yok
- 13:54 Drenthe'den Mourinho itirafı!
- 13:53 Butler'dan Curry'ye övgü: "Onu izlemek büyük keyif"
- 13:53 Eric Gordon en az 3 ay parkelerden uzak kalacak
- 13:36 Chelsea, Kenan Yıldız için devrede
- 13:22 Arda Turan: "İlerleme kaydetmeye devam ediyoruz"
- 13:09 Emre Belözoğlu: "Kadıköy'ün zorluğu farklı"
- 12:59 Hakim Ziyech: "Bu yüzden transfer oldum"
- 12:54 Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda
- 12:46 Beşiktaşlı baba üç kızına "BJK" şeklinde kodlanan isimler verdi
- 12:42 Milli atletler, Muş'ta dondurucu soğukta yarışlara hazırlanıyor
- 12:36 14 Yaş Altı Milli Sutopu Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
- 12:34 Beşiktaş'ta Muçi geri dönüyor
- 12:25 Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
- 12:16 Cizre Belediyespor, ligde kalmayı garantilemek istiyor
- 12:09 Galatasaray'da Yusuf Demir yine olmadı!
- 12:09 Solskjaer'den Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri
- 12:01 Galatasaray'da zorlu viraj!
- 12:00 Iğdır FK, çıkışını sürdürmek istiyor
- 11:56 Kadın yöneticilerin azlığına dikkati çeken 16 kadın, futbol kulübü kurdu
- 11:44 Trabzonspor'dan kupada dikkat çeken istatistik
- 11:20 Rizespor'un kabusu Visca!
- 11:15 Sürpriz golcü Lundstram!
- 11:06 Savic'ten Batagov övgüsü
- 11:02 Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
- 10:52 Serdal Adalı hesap soracak!
- 10:36 Okan Buruk'a Lemina eleştirisi!
- 10:25 Fenerbahçe'de Becao belirsizliği!
- 10:23 Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı
- 10:16 Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor!
- 10:00 Fenerbahçe'de Amrabat için karar!
- 09:57 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finalde!
- 09:48 Fenerbahçe'de veda yükleniyor!
- 09:47 Curry'den Orlando'da 56 sayılık müthiş gösteri!
Leao'dan Milan'a sert eleştiri: "Suç bizde"
Harry Redknapp: "MANU'nun hali berbat!"
İtalya'da Felix'e çok ağır tepki!
Rashford Aston Villa'da kalmaya sıcak bakıyor!
Joshua Kimmich için büyük belirsizlik!
İşte Liverpool'un 2023-24 sezonundaki mali kaybı!
Atletico'da Griezmann bilmecesi!
Neymar: "Real Madrid açık çek teklif etti!"
Chelsea, Kenan Yıldız için devrede
West Ham, sahasında hata yapmadı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
-
2
Türkiye Kupası'nda derbi!
-
3
Kerem Demirbay'a büyük tepki!
-
4
Fenerbahçe'ye stadyumdan dev gelir!
-
5
Fenerbahçe'de veda yükleniyor!
-
6
Yusuf Akçiçek için iki seçenek!
-
7
Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor!
-
8
Okan Buruk'a Lemina eleştirisi!
-
9
Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezaları açıklandı
-
10
Galatasaray'da rota Belçika!