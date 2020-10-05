Göztepe, Kerim Alıcı'yı Boluspor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosuna yeni dahil ettiği Kerim Alıcı'nın Boluspor'a kiralandığını bildirdi.

Haber; AA
Göztepe, Kerim Alıcı'yı Boluspor'a kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2020 23:07
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosuna yeni dahil ettiği Kerim Alıcı'nın Boluspor'a kiralandığını bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kerim Alıcı'nın sezon sonuna kadar Boluspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Altınordu'dan transfer ettiği 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için