Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i transfer etti
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12 Eylül 2024 16:30
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Sakaryagücü Spor'da başlayan ve Sakaryaspor'da profesyonel olan 22 yaşındaki Emircan Seçgin, Galatasaray, Akhisarspor ve Tuzlaspor'dan sonra İskenderunspor kadrosunda yer aldı.

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