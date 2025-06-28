Göztepe'de yeni hedef Maia

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon için gün sayan Göztepe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Sarı-kırmızılılar, kadrosunu genç ve potansiyeli yüksek oyuncularla güçlendirmek adına rotasını bir kez daha Güney Amerika'ya çevirdi. İzmir temsilcisinin, Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen 23 yaşındaki ön libero Pablo Maia ile yakından ilgilendiği öğrenildi.Futbolculuk kariyerine Sao Paulo altyapısında başlayan Pablo Maia, Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç oyuncunun kulübü Sao Paulo ile bonservis şartlarını görüştüğü ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği öğrenildi.Transferin gerçekleşmesi halinde, Göztepe orta sahasına ciddi bir kalite ve derinlik katmış olacak. Sao Paulo ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Pablo Maia, geride kalan sezonda Brezilya Serie A'da 17 mücadelede görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.Sahadaki mücadeleci kimliği, pas kalitesi ve savunmaya olan katkısıyla taraftarın beğenisini kazanan Maia'nın, Avrupa'ya transferi uzun süredir futbol kamuoyunda konuşuluyordu. Göztepe bu hamleyle önemli bir ismi bünyesine katacak.