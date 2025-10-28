Göztepe'de savunma alarmı

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe, cumartesi günü iç sahada oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi savunmada alarm verdi.



Stoperlerinden Allan Godoi'nin sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, Malcom Bokele de gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Furkan Bayır ise sakatlanıp devre arasında oyundan çıktı.



Furkan'ın tedavisine başlanırken, 25 yaşındaki futbolcunun Gençlerbirliği maçına yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Gençlerbirliği müsabakasında Taha Altıkardeş, Heliton ve Novatus Miroshi üçlüsünü görevlendireceği belirtildi.



Göz-Göz'de sakatlığı süren diğer oyunculardan sağ bek Ogün Bayrak ile Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın da bu hafta forma giyemeyeceği bildirildi.



