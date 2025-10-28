28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Göztepe'de savunma alarmı

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe, Gençlerbirliği maçı öncesi savunmada alarm verdi.

calendar 28 Ekim 2025 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de savunma alarmı
Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe, cumartesi günü iç sahada oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi savunmada alarm verdi.

Stoperlerinden Allan Godoi'nin sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, Malcom Bokele de gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Furkan Bayır ise sakatlanıp devre arasında oyundan çıktı. 

Furkan'ın tedavisine başlanırken, 25 yaşındaki futbolcunun Gençlerbirliği maçına yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Gençlerbirliği müsabakasında Taha Altıkardeş, Heliton ve Novatus Miroshi üçlüsünü görevlendireceği belirtildi.

Göz-Göz'de sakatlığı süren diğer oyunculardan sağ bek Ogün Bayrak ile Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın da bu hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
