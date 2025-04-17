Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edeceği Beşiktaş'ı yenip 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Göztepe'de yıldız golcü Romulo yine takımın en önemli kozu olacak.
Bu sezon attığı gol ve yaptığı asistlerle lige damga vurup Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Brezilyalı forvet, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu.
Ligin ilk yarısında siyah-beyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göz-Göz'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu o maçta 81'inci dakikada Fofana'ya, 90+1'de Tijanic'e gol paylarını verdi.
GÖZTEPE'NİN EN BÜYÜK KOZU
Kupadaki çeyrek final maçında ise Romulo adeta yıldızlaştı. Yine İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar 49 yıl sonra yarı final bileti aldı. Bu maçta Göztepe'nin 3 golünü de Romulo kaydetti. Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, 38'inci dakikada Romulo'nun klas frikik golüyle maça ortak oldu. Sambacı 79'da kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 2 dakika sonra aşırtma golle hat-trick yaptı. Beşiktaş karşılaşmalarında çok önemli skor katkıları veren Romulo, Gürsel Aksel Stadı'nda da en büyük koz olacak.
Göztepe'de Romulo Beşiktaş maçlarında farklı
Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla dikkat çeken Romulo, Göztepe'nin cumartesi günkü kritik maçta en büyük kozu olacak.
Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edeceği Beşiktaş'ı yenip 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Göztepe'de yıldız golcü Romulo yine takımın en önemli kozu olacak.
- 16:02 Akra Gran Fondo bisiklet yarışları 19 Nisan'da gerçekleştirilecek
- 15:59 Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun'u renklerine bağladı
- 15:42 Deniz Ertaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı!
- 15:37 Samsunspor: "Galatasaray maçı hakemi, kafamızda soru işareti yarattı"
- 15:32 Recep Uçar: "İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"
- 15:28 Rich Paul'dan tartışmalı açıklama: "Heat aslında bir 'Big Three' değildi"
- 15:28 NBA yöneticilerinden Nico Harrison'a "Umutsuz GM" göndermesi!
- 15:28 "Nowitzki, Dallas Mavericks'ten soğudu" iddiası!
- 15:24 Tim Jobol Folcarelli: "Şenol Hoca ile Fatih Hoca arasında çok fark var"
- 15:18 Boateng: "Başakşehir'den puan almak istiyoruz"
- 15:00 Yusuf Fehmi Genç: "Kırdığım rekor benim adımla anılacak"
- 14:46 TFF açıkladı: Takım sayısı düşüyor
- 14:43 Milli sporcu Ekin Ereke, Dağ Bisikleti Yarışı'nda ikincilik elde etti
- 14:36 Benfica'nın Yunus Akgün planı
- 14:32 Karşıyaka'da Hakan Barış döndü
- 14:31 Altay düşmemek için direniyor
- 14:29 İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!
- 14:17 Göztepe'de Romulo Beşiktaş maçlarında farklı
- 14:16 Al Nassr'dan Caicedo için 116 milyon euro!
- 14:12 Arda Akdeniz zirvede: Hedefi milli takım ve Dünya şampiyonluğu
- 14:10 Merkezefendi zorlu deplasmanda
- 14:06 MKE Ankaragücü, kritik Manisa deplasmanına çıkıyor
- 14:00 Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı'ndan ilk galibiyet!
- 13:52 Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi
- 13:44 Hatayspor'un konuğu Konyaspor
- 13:40 Süper Lig'de 32. hafta heyecanı
- 13:34 İşte Beşiktaş'ta seçim tarihi!
- 13:19 EuroLeague'de yılın koçu Sarunas Jasikevicius
- 13:08 Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçmek için kulaç atacak
- 13:05 Liverpool'da Virgil van Dijk ile imza!
- 13:03 Yağmur Yılmaztürk'ün yeni hedefi dünya şampiyonluğu
- 12:57 Küme düşme hattında kritik maç; Manisa FK - Ankaragücü
- 12:52 Aydın filesine taze kan; Azra Kaya
- 12:44 Edwards: "Lakers'a karşı hazırım"
- 12:44 Bodrum FK, Galatasaray maçında bir ilk peşinde
- 12:39 Mavericks, Irving'in Ocak ayında dönmesini bekliyor
- 12:37 Kings ve GM McNair yolları ayırdı
- 12:37 Turkish Airlines Open 6 yıl aradan sonra yeniden
- 12:35 NBA, 2025 playoffları 1. turunun maç takvimini duyurdu
- 12:32 Euroleague'de play-off'un son bileti kimin olacak?
- 12:28 Beşiktaş'ta seçim startı: Hedef lider ve golcü transferi
- 12:27 Ersun Yanal'ın acı günü
- 12:23 Fenerbahçe Opet - ÇİMSA ÇBK finalinde ikinci randevu
- 12:20 1. Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor
- 11:48 Boupendza'nın vefatının ardından soruşturma kapatıldı!
- 11:48 Boupendza'nın vefatının ardından soruşturma kapatıldı!
- 11:44 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede, Rıza Çalımbay dipte!
- 11:42 Fatih Tekke, kupa için Adana'da rotasyon yapacak
- 11:21 Trabzonspor'da Ukrayna madeni!
- 11:05 İrfan Can için flaş gelişme: Trabzonspor!
- 10:59 Fatih Tekke'den 35 günde 7 puan
- 10:54 Trabzonspor'da vazgeçilmez üçlü
- 10:44 Fenerbahçe'den stadyum için dev proje!
- 10:43 NBA play-in'de Heat, Bulls'u 109-90 yendi
- 10:42 Fenerbahçe'ye genç on numara: Fernando Carrero!
- 10:40 En fazla zirve yarışında olan takım: Galatasaray
- 10:27 Deplasman golcüsü Victor Osimhen
- 10:25 Beşiktaş'ta ihraç düellosu!
- 10:18 Galatasaray voleybolda bütçeyi 2.5 katına çıkaracak!
- 10:11 Benfica'dan İsmail Yüksek'e yakın takip!
Al Nassr'dan Caicedo için 116 milyon euro!
Liverpool'da Virgil van Dijk ile imza!
Arda Güler için dev takas!
Real Madrid'de Arda Güler tepkisi!
Kevin De Bruyne için sürpriz teklif
Hakan Çalhanoğlu: "Devam edersek başarırız, hedefimiz final"
Real Madrid yıkıldı, Arsenal'den tarihi tur!
Real Madrid - Arsenal maçına VAR damgası!
Juventus'ta Kenan Yıldız şoku!
Bayern Münih'ten Camavinga için dev teklif hazırlığı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Arda Güler için dev takas!
-
2
Mertens'e 2 yıl 8 milyon dolar!
-
3
Milan Skriniar için transfer itirafı!
-
4
Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
-
5
TFF açıkladı: Takım sayısı düşüyor
-
6
George Gardi: "Marmoush'u Galatasaray'a önerdim"
-
7
Carlo Ancelotti: "Geleceğimi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum"
-
8
Beşiktaş'ta iki veda kararı daha!
-
9
Real Madrid yıkıldı, Arsenal'den tarihi tur!
-
10
Fenerbahçe'ye genç on numara: Fernando Carrero!