Göztepe'de Dennis formayı bırakmıyor

1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında 8 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tek takım olarak Süper Lig'e koşan Göztepe'de geçen yıl altyapı için transfer edilen Nijeryalı ön libero Anthony Junior Dennis, büyük bir çıkışa imza atarak A takımda formayı kaptı.



Çoğunluk hissesi 2022 yılı yazında başkan Rasmus Ankersen'in CEO'su olduğu İngiltere kuruluşlu Sport Republic'e geçen Göztepe'de çok uluslu spor yatırımları şirketinin scout ekiplerinin Nijerya'da HB Academy Abuja'de keşfettiği Dennis, aynı yıl 18 yaşındayken sarı-kırmızılıların altyapısına kazandırıldı. Göztepe'de 1.5 sezon boyunca U19 takımında forma giyen ön libero, teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma alındı.



Sezonun ikinci yarısından itibaren as kadroda yer alan 19 yaşındaki oyuncu, Çorum FK önünde ilk profesyonel maçına çıkıp 71 dakika görev yaptıktan sonra ilk 11'e monte edildi. A takıma gelir gelmez 11'de oynamaya başlayan Dennis, genç yaşına rağmen son 5 maçta aralıksız ilk 11'de forma giydi.



Göz-Göz gelecek vaat eden futbolcunun oynadığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlikle Süper Lig kapısı araladı. Takıma yeni transfer gibi olan Dennis, profesyonel kariyerinin ilk golünü de önceki hafta Adanaspor'a attı. Hem Göztepe'de hem de İngiltere Championship'te yönettiği Southampton'da genç ve gelecek vaat eden oyuncuları vitrine çıkarmaya çalışan Sport Republic'in son keşfi Dennis oldu.



