Göztepe, Aytaç Kara'yı açıkladı!

Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Aytaç Kara'yı açıkladı!
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04 Şubat 2022 20:38
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kiraladığını resmen açıkladı.

İzmir ekibi, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde;

"1993 doğumlu oyuncu Aytaç Kara sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. Aytaç, Altay'da profesyonel olduktan sonra Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi. Aytaç Kara'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

Galatasaray'a sezon başında Kasımpaşa'dan transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 12 maçta süre alırken skor katkısı veremedi.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Aytaç Kara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti. İşte Aytaç'ın paylaşımı



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