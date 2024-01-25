Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward ile "bazı takımların" ilgilendiği bildirildi.



The Lowe Post podcast'in yakın tarihli bir bölümünde ESPN'den Zach Lowe, birkaç takımın, sol baldırındaki sıkıntıdan yakında dönmesi planlanan Hayward'ı almakla ilgilendiğini söyledi.



Bu sezon sağlıklıyken üretken bir performans sergileyen Hayward, çıktığı 25 maçta 14,5 sayı, 4,7 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakaladı.



