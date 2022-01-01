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Goran Dragic, Spurs'e takaslandı!

Toronto Raptors, Goran Dragic ve ilk tur draft hakkını San Antonio Spurs'e Thaddeus Young, Drew Eubanks ve Detroit Pistons aracılığıyla gelen 2022 ikinci tur draft hakkı karşılığında takas etmeyi kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors, Goran Dragic ve ilk tur draft hakkını San Antonio Spurs'e Thaddeus Young, Drew Eubanks ve Detroit Pistons aracılığıyla gelen 2022 ikinci tur draft hakkı karşılığında takas etmeyi kabul ettiği bildirildi.

2022 ilk tur seçiminin 2022'de 1-14, 2023'te ise 1-13 korumalı olduğu ve ardından iki ikinci tur draft hakkına dönüşeceği belirtildi.

Hem Dragic hem de Young, önceki yaz eski takımlarına imza ve takas işlemlerinin bir parçası olarak katılmışlardı.

Dragic'in, bu sezon Raptors formasıyla sadece beş maçta forma giydikten sonra takımdan uzaklaşmasına izin verilmişti. Dragic'in Spurs tarafından kontratının ödenip serbest bırakılması ve Sırp oyuncunun Dallas Mavericks ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


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