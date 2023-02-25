Gomis'ten veda haberine yalanlama

Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, futbolu bırakacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Instagram hesabından söz konusu haberin görüntüsünü paylaşan Gomis, "Doğru değil, yalan haber" ifadelerini yazdı.
Gomis, daha sonra twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Bugün hakkımda çıkan "Sezon sonu futbolu bırakacak" haberleriyle ilgili olarak bir açıklama yapmam gerekiyor. Tamamen yanlış bilgiyle ve kötü zamanlamayla yazılmış bir haber. Gazeteci adına kibarca "Şanssızlık" diyelim. Çünkü daha kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Futbolu sezon sonu bırakmak gibi bir düşüncem de yok. Türkiye'nin bu acılı gündeminde böyle bir haberle kamuoyunu meşgul etmek istemem. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.
GOMIS'İN YALANLADIĞI HABER
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi. 37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.
Instagram hesabından söz konusu haberin görüntüsünü paylaşan Gomis, "Doğru değil, yalan haber" ifadelerini yazdı.
Gomis, daha sonra twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Bugün hakkımda çıkan "Sezon sonu futbolu bırakacak" haberleriyle ilgili olarak bir açıklama yapmam gerekiyor. Tamamen yanlış bilgiyle ve kötü zamanlamayla yazılmış bir haber. Gazeteci adına kibarca "Şanssızlık" diyelim. Çünkü daha kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Futbolu sezon sonu bırakmak gibi bir düşüncem de yok. Türkiye'nin bu acılı gündeminde böyle bir haberle kamuoyunu meşgul etmek istemem. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.
GOMIS'İN YALANLADIĞI HABER
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi. 37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.
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