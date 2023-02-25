Gomis'ten veda haberine yalanlama

GOMIS'İN YALANLADIĞI HABER

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, futbolu bırakacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Instagram hesabından söz konusu haberin görüntüsünü paylaşan Gomis,ifadelerini yazdı.Gomis, daha sonra twitter hesabından yaptığı açıklamada ise,ifadelerini kullandı.'in haberine göre, Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi. 37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözler yaz transfer dönemine çevrildi.Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.