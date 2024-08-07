Golden State Warriors'ın, yıldız oyuncular Zach LaVine veya Brandon Ingram'la ilgilenmediği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Tony Jones ve Anthony Slater, bir süredir Utah Jazz'den Lauri Markkanen'ı takip eden Warriors'ın, LaVine veya Ingram için bir hamle yapmayı düşünmediğini aktardılar.



Takas bloğunda olan LaVine, sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon sadece 25 maçta oynamış ve ortalama 19,5 sayı, 5,2 ribaund ve 3,9 asist kaydetmişti.



29 yaşındaki oyuncunun Chicago Bulls ile olan beş yıllığı 215 milyon dolarlık sözleşmesinin bitimine üç yılı kalmış bulunuyor.



New Orleans Pelicans ile olan beş yıllığı 158 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılına giren Ingram ise, henüz takımıyla kontratını uzatabilmiş değil. Ingram, geçen sezonu maç başına 20,8 sayı, 5,1 ribaund ve 5,7 asist ortalamalarla tamamlamıştı.





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