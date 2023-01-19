Gol kralı Valencia, kupada da attı

Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olan Enner Valencia, kupada da takımına gol katkısı verdi ve galibiyeti getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gol kralı Valencia, kupada da attı
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19 Ocak 2023 23:03
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, kupadaki Çaykur Rizespor maçında da gollerini sürdürdü.

Ligde 15 golle gol krallığında zirvede bulunan Ekvadorlu santrfor, Avrupa'da da 2 gol bulmuştu.

Valencia, Çaykur Rizespor karşısında takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı ve tüm kulvarlarda bu sezon 18. golünü kaydetti.

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