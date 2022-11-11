İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Aston Villa 48. dakikada Ollie Watkins ile öne geçti. Manchester United bu gole bir dakika sonra Anthony Martial ile karşılık verdi.



Aston Villa, 61. dakikada bu kez Diogo Dalot'un kendi kalesine attığı golle durumu 2-1'e taşıdı. Manchester United bu gole de çabuk cevap verdi ve 67. dakikada Marcus Rashford ile skora denge geldi.



Ev sahibi ekip Bruno Fernandes'in 78. dakikada attığı golle maçta ilk kez öne geçti ve durumu 3-2 yaptı. Manchester United, uzatma dakikalarında genç futbolcusu Scott McTominay ile bir gol daha bularak maçtan 4-2 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Manchester United, Lig Kupası'nda tur atladı. Aston Villa, Lig Kupası'na veda etti.





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