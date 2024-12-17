Gökhan Ünal: 'Dirilişin fitilini yakabilir'

Gökhan Ünal, Fanatik'te Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı değerlendirdi.
Gökhan Ünal'ın değerlendirmeleri şu şekilde:
"Derbi maçları her zaman dezavantajlı görünen takımlar için reaksiyon müsabakalarına dönebilir. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği maç buna en yakın örnekti. O nedenle Galatasaray'ın mutlak favori olarak sahaya çıkmasını kabul etmekle beraber Trabzonspor'dan da bir reaksiyon bekliyordum. Nitekim öyle de oldu. Şenol hocanın belki de göreve geldiğinden bu yana en fark yarattığı maçtı diyebiliriz."
Galatasaray'ı bozmayı planlayan doğru kurgulanmış bir baskı modeliyle oynadı bordo-mavililer... Tabii iki takımın da savunma zafiyetleri daha maç öncesi pozisyonu bol bir karşılaşma vadediyordu bize. Kötü ve bir türlü oyuna tutunamayan savunma performansları arasında gidip gelen heyecan dozu yüksek bir müsabakaydı. Şenol hocanın yarattığı fark ise cesurca saldıran, toplu oyunda tehditkar, topsuz oyunda ise rahatsız eden bir anlayışıydı."
"Galatasaray bu baskı içinde zor anlar yaşasa da kalite farkını hissettirdi genel olarak. Ancak bir kez daha koparması gereken maçta rakiplerine yakalandı. Kasımpaşa, Eyüp ve az daha da Trabzonspor... Kayıpların benzer şekillerde olması bundan sonraki rakiplerin iştahını kabartır mutlaka. Malmö'den sonra Trabzonspor'a karşı kayıbın kıyısından kalitesiyle dönen Okan hocanın takımı bu anlamda gerçekçi analizlere ihtiyacı olacaktır. Tabi ki kazanmak önemli."
"DİRİLİŞİN FİTİLİNİ YAKABİLİR"
"Özellike Nwakaeme ile farkını ortaya koyan Trabzonspor için ise dirilişin fitilini yakabilecek bir maç. Şampiyonluk sezonundaki performansına nazire yapan yıldız oyuncunun takımı iten bu azmini istikrara dönüştürmesi Trabzonspor'u kabustan uyandırabilir ilerisi için. Ve tabi ki bir tebrik de Uğurcan'ın performansına."
Gökhan Ünal'ın değerlendirmeleri şu şekilde:
"Derbi maçları her zaman dezavantajlı görünen takımlar için reaksiyon müsabakalarına dönebilir. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği maç buna en yakın örnekti. O nedenle Galatasaray'ın mutlak favori olarak sahaya çıkmasını kabul etmekle beraber Trabzonspor'dan da bir reaksiyon bekliyordum. Nitekim öyle de oldu. Şenol hocanın belki de göreve geldiğinden bu yana en fark yarattığı maçtı diyebiliriz."
Galatasaray'ı bozmayı planlayan doğru kurgulanmış bir baskı modeliyle oynadı bordo-mavililer... Tabii iki takımın da savunma zafiyetleri daha maç öncesi pozisyonu bol bir karşılaşma vadediyordu bize. Kötü ve bir türlü oyuna tutunamayan savunma performansları arasında gidip gelen heyecan dozu yüksek bir müsabakaydı. Şenol hocanın yarattığı fark ise cesurca saldıran, toplu oyunda tehditkar, topsuz oyunda ise rahatsız eden bir anlayışıydı."
"Galatasaray bu baskı içinde zor anlar yaşasa da kalite farkını hissettirdi genel olarak. Ancak bir kez daha koparması gereken maçta rakiplerine yakalandı. Kasımpaşa, Eyüp ve az daha da Trabzonspor... Kayıpların benzer şekillerde olması bundan sonraki rakiplerin iştahını kabartır mutlaka. Malmö'den sonra Trabzonspor'a karşı kayıbın kıyısından kalitesiyle dönen Okan hocanın takımı bu anlamda gerçekçi analizlere ihtiyacı olacaktır. Tabi ki kazanmak önemli."
"DİRİLİŞİN FİTİLİNİ YAKABİLİR"
"Özellike Nwakaeme ile farkını ortaya koyan Trabzonspor için ise dirilişin fitilini yakabilecek bir maç. Şampiyonluk sezonundaki performansına nazire yapan yıldız oyuncunun takımı iten bu azmini istikrara dönüştürmesi Trabzonspor'u kabustan uyandırabilir ilerisi için. Ve tabi ki bir tebrik de Uğurcan'ın performansına."