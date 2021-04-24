Gökhan Töre kariyerinde 2. kez forvet

Gökhan Töre, kariyerinde daha önce sadece 1 kez santrfor mevkisinde oynadı. (11 Mart 2020, Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor)



🔔Gökhan Töre



✨182 Maç: Sağ Kanat

✨30 Maç: Sol Kanat

✨5 Maç: 10 Numara

✨1 Maç: Santrfor pic.twitter.com/HJXHdCZBPm



— Sporx (@sporx) April 24, 2021

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Cenk Tosun, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Kayserispor karşısında forvet bölgesinde Gökhan Töre'yi kullandı.Üç forvetinin de yokluğunda hücum bölgesinde Atiba'yı kullanmayı planlayan Sergen Yalçın, Kanadalı futbolcunun da sakatlanmasının ardından mecburen Gökhan Töre'yi sahaya forvet olarak çıkartmak zorunda kaldı.Gökhan Töre, kariyerinde daha önce sadece 1 kez santrfor mevkisinde oynadı. (11 Mart 2020, Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor)182 Maç: Sağ Kanat30 Maç: Sol Kanat5 Maç: 10 Numara1 Maç: Santrfor