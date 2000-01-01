Gobert: "Bu ekranlar, bana Black Mirror'ı hatırlatıyor"

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, NBA'in son bubble numarasının, ünlü Netflix dizisi Black Mirror'ı andırdığını söyledi.



NBA, Disney World'deki sahaların yanına kurduğu büyük ekranda, maçlar sırasında neredeyse 300 hayranı aynı anda ağırlayabiliyor ve Gobert, bu fikri sevdiğini açıkladı.



Jazz muhabirleriyle NBA'in bu ekranları kullanması hakkında konuşurken, bu fikrin kendisine Black Mirror'ı hatırlattığını belirtti:



"İyi bir şey olabilir. Bana Black Mirror'ı hatırlatıyor. Konsepti sevdim. Ailelerin bizi izlemesi ve onları stantlarda görebileceğimizi bilmesi harika olacak."



NBA oyuncularının sıfır seyirci önünde oynaması fikri, her zaman tuhaf karşılanmıştı. Ancak, hava atışı olduktan sonra, oyunucların maçlara odaklandığı ve adrenalinleri ile birlikte, sahada başka olup bitenlere odaklanmadıkları da bilinenler arasında.



