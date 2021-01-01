Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

GM'lere göre Brooklyn şampiyon, Durant ise MVP!

NBA genel menajerleri, senelik düzenlenen ankette gelecek sezonun şampiyonu olarak Los Angeles Lakers yerine Brooklyn Nets'i seçtiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA genel menajerleri, senelik düzenlenen ankette gelecek sezonun şampiyonu olarak Los Angeles Lakers yerine Brooklyn Nets'i seçtiler.

Senelik NBA GM anketinin 20'nci yılında, lig GM'leri NBA şampiyonluğunu kazanacak takımın Nets olacağını tahmin ettiler.

Sonuçlara göre, GM'lerin %77'si Nets'in 2021-22 sezonu şampiyonluğunu kazanacağına inanırken, Lakers yalnızca %17'lik bir kısımdan oy alabildi.

Ayrıca Brooklyn süperstarı Kevin Durant, kariyerinde ikinci kez MVP ödülü için favori gösterilirken (%37), Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic %33 ile ikinci sırada yer aldı.

GM'lere göre, Nets ve Lakers sırasıyla Doğu ve Batı'yı kazanacak ve NBA şampiyonluğu için mücadele edecek takımlar olarak gösterildiler.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal