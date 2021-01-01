GM'lere göre Brooklyn şampiyon, Durant ise MVP!

NBA genel menajerleri, senelik düzenlenen ankette gelecek sezonun şampiyonu olarak Los Angeles Lakers yerine Brooklyn Nets'i seçtiler.



Senelik NBA GM anketinin 20'nci yılında, lig GM'leri NBA şampiyonluğunu kazanacak takımın Nets olacağını tahmin ettiler.



Sonuçlara göre, GM'lerin %77'si Nets'in 2021-22 sezonu şampiyonluğunu kazanacağına inanırken, Lakers yalnızca %17'lik bir kısımdan oy alabildi.



Ayrıca Brooklyn süperstarı Kevin Durant, kariyerinde ikinci kez MVP ödülü için favori gösterilirken (%37), Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic %33 ile ikinci sırada yer aldı.



GM'lere göre, Nets ve Lakers sırasıyla Doğu ve Batı'yı kazanacak ve NBA şampiyonluğu için mücadele edecek takımlar olarak gösterildiler.



