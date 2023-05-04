Giresunspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktörlüğe İrfan Buz'un getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor yeni teknik direktörünü açıkladı
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04 Mayıs 2023 01:35
Son güncelleme 04 Mayıs 2023 18:23
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren ekiplerden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'in görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu.

Tecrübeli teknik adam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. İrfan Buz, kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeyi sezon sonuna kadar +1 yıl opsiyonlu olacak şekilde imzaladı. Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İrfan Buz son olarak 2021 yılında Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
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