Giresunspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren ekiplerden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'in görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu.



Tecrübeli teknik adam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre; teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi. Yapılan açıklamada, " Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. İrfan Buz, kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeyi sezon sonuna kadar +1 yıl opsiyonlu olacak şekilde imzaladı. Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İrfan Buz son olarak 2021 yılında Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.

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