Giresunspor ile Fenerbahçe 16. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak.



İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Giresunspor ise 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin attığı 22 gole, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.



Deplasmanda tek mağlubiyet



Fenerbahçe, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı.



Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine bir kez mağlup oldu.



Kadıköy'de de üstünlük Fenerbahçe'de



Fenerbahçe, Kadıköy'de Gireunspor'u 8 kez ağırladı.



Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik, bir de mağlubiyet yaşadı.





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