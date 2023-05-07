Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Süper Lig'de oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından ev sahibi ekipten Fenerbahçe'ye flaş bir gönderme yapıldı.
Giresunlu tribünler maçın 1-1 sona ermesinin ardından "Fener Ağlama" şeklinde tezahüratta bulundu.
Öte yandan maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında kısa süren gerginlik yaşandı.
Giresunlu tribünler maçın 1-1 sona ermesinin ardından "Fener Ağlama" şeklinde tezahüratta bulundu.
Öte yandan maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında kısa süren gerginlik yaşandı.
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