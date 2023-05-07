Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Giresunsporlu tribünler, Fenerbahçe maçının ardından "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giresunspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2023 21:10
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 21:12
Süper Lig'de oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından ev sahibi ekipten Fenerbahçe'ye flaş bir gönderme yapıldı.

Giresunlu tribünler maçın 1-1 sona ermesinin ardından "Fener Ağlama" şeklinde tezahüratta bulundu.

Öte yandan maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında kısa süren gerginlik yaşandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery