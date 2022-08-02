Giresunspor'a Kolombiyalı orta saha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mejia ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Robert Mejia'ya 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mejia ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Robert Mejia'ya 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ