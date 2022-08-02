Giresunspor'a Kolombiyalı orta saha

Giresunspor, 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Robert Mejia'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunspor'a Kolombiyalı orta saha
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02 Ağustos 2022 19:04
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mejia ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Robert Mejia'ya 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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