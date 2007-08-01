Ginobili, Spurs'e özel danışman olarak geri dönüyor!

San Antonio Spurs, eski guardı Manu Ginobili'nin basketbol operasyonlarının özel danışmanı olarak takıma geri döndüğünü duyurdu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre 44 yaşındaki Arjantinli, saha içinde ve dışında oyuncu merkezli bir role sahip olacak.



Ginobili, San Antonio'da geçirdiği 16 sezonun tamamında başantrenör Gregg Popovich yönetiminde oynayarak, 2003, 2005, 2007 ve 2014 yıllarında şampiyonluklar kazanmış ve iki kez All-Star seçilmişti.



2007-08 sezonunda Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan Manu, ayrıca üç sayı isabetlerinde ve top çalmalarda takımın tüm zamanlarda lideri konumunda bulunuyor.



Spurs, 2017-18 sezonunun ardından emekli olan Ginobili'nin, 2019'da Popovich'in koçluk kadrosuna katılma olasılığını öne sürmüştü. Ginobili bu teklifi reddettiğinde, bir diğer Spurs efsanesi Tim Duncan, 2019-20 sezonu için bu rolü üstlenen isim olmuştu.



