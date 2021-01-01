Giannis: "Kyrie'nin başta kasığına darbe aldığını sandım"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı Doğu Konferansı yarı finallerinin 4. maçından sağ ayak bileği burkulmasıyla ayrılmak durumunda kaldı.



İkinci çeyrekte geçirdiği bu sakatlık sonrası sahadan koltuk değneği ve yürüme botuyla ayrılmış olan Kyrie'nin ayak bileğine çekilen röntgenin ise negatif çıktığı kaydedildi.



Halihazırda hamstring sakatlığı James Harden'dan da yoksun olan Nets ekibinin koçu Steve Nash, Kyrie'nin durumu hakkında şunları söyledi:



"Önümüzdeki günlerde Kyrie için ne karar alınacağı hakkında hiçbir fikrim yok. En iyisi için dua edeceğiz ve durumunun bir sonraki maçı kaçırmasından daha iyi olmasını umuyoruz."



"BAŞTA KASIĞINA DARBE ALDI SANDIM"



Irving sakatlığı, bir turnike sonrasında Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun ayağının üzerine basması sonrasında geçirmişti.



Pozisyonda kendisine faul çalınmamış olan Antetokounmpo, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Bilmiyorum, başta kasığına darbe aldığını sanmıştım. Soyunma odasına geri dönmüştü. Bilek burkulması dediler. Umarım 5. maç için geri döner ama bizler de kendimize odaklanmaya devam etmeliyiz."



