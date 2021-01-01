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Giannis'in küçük kardeşi Alex, Raptors ile şansını deneyecek

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun küçük kardeşi Alex Antetokounmpo'nun Toronto Raptors ile bir antrenman kampı anlaşması yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun küçük kardeşi Alex Antetokounmpo'nun Toronto Raptors ile bir antrenman kampı anlaşması yaptığı bildirildi.

Bu sezon NBA'de bir anlaşma bulmayı uman Alex, Toronto'da bir kadro yeri için mücadele etme şansına sahip olacak.

Geçtiğimiz yaz İspanya ACB Ligi'nden UCAM Murcia ile üç yıllık bir anlaşma imzaladığında profesyonel oyuncu olan Alex'in sözleşmesinde, NBA'e gidiş izni maddesi bulunuyor.

20 yaşındaki oyuncunun halen Raptors ile görüşmelerde olduğu ve anlaşmaya varması durumunda, 10 günlük bir kontrat imzalayacağı kaydedildi.

Alex Antetokounmpo bir NBA takımına katılırsa, ailenin NBA'de oynayan dördüncü üyesi olacak. Diğer üç kardeşi Thanasis, Giannis ve Kostas, NBA şampiyonluğunu kazanmışlardı.


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