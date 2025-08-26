25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

Getafe, Sevilla'yı deplasmanda devirdi!

La Liga'nın 2.haftasında Getafe, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

La Liga'nın 2.haftasında Sevilla, evinde Getafe'yi ağırladı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Getafe 2-1 kazandı.

Getafe'nin gollerini 15 ve 51. dakikada Adrian Liso kaydetti. Sevilla'nın golü ise 45. dakikada Juan Iglesias(kk)'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Getafe ligdeki puanını 6'ya çıkarırken Sevilla ise 0 puanda kaldı.

Sevilla, La Liga'nin 3.haftasında Girona deplasmanına gidecek, Getafe ise Valencia'ya konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
