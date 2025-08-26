Getafe, Sevilla'yı deplasmanda devirdi!

La Liga'nın 2.haftasında Sevilla, evinde Getafe'yi ağırladı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Getafe 2-1 kazandı.
Getafe'nin gollerini 15 ve 51. dakikada Adrian Liso kaydetti. Sevilla'nın golü ise 45. dakikada Juan Iglesias(kk)'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Getafe ligdeki puanını 6'ya çıkarırken Sevilla ise 0 puanda kaldı.
Sevilla, La Liga'nin 3.haftasında Girona deplasmanına gidecek, Getafe ise Valencia'ya konuk olacak.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Getafe 2-1 kazandı.
Getafe'nin gollerini 15 ve 51. dakikada Adrian Liso kaydetti. Sevilla'nın golü ise 45. dakikada Juan Iglesias(kk)'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Getafe ligdeki puanını 6'ya çıkarırken Sevilla ise 0 puanda kaldı.
Sevilla, La Liga'nin 3.haftasında Girona deplasmanına gidecek, Getafe ise Valencia'ya konuk olacak.