Geçen sezon Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu elde eden ancak; sakatlığı sebebiyle sahalardan uzunca bir süre uzak kalan Gervinho, kariyerine Yunan ekibi Aris'te devam edecek. 2 yıllık sözleşme imzalayan Gervinho, transferi sonrasında konuştu.



"PROJEYİ BEĞENDİM VE TRANSFER OLDUM"



Aris'in resmi sitesine konuşan Gervinho, "Kariyerimde yeni bir sayfa açtım. Aris hakkında en iyi bilgileri aldım. Projeyi beğendim ve artık burada forma giyeceğim" ifadesini kullandı.



"BAKASETAS BANA BİLGİLERİ VERDİ"



Fildişili futbolcu, "Bakasetas ile görüştüm. Bana Aris hakkında bilgiler verdi. Taraftarlarının ne kadar çılgın olduğunu anlattı. Aynı şeyi başka arkadaşlarımla da konuştum. Burada olmaktan mutluyum" dedi.



SAKATLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ



Yunan ekibinde Roma'dan takım arkadaşı olan Iturbe ile birlikte oynayacağı için mutlu olduğunu belirten Gervinho sakatlığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:



"Taraftarlarımıza net bir mesaj verebilirim. Geçen yıl geçirdiğim sakatlık sonrasında kendimi iyi hissediyorum. Adımı, kulüp tarihine yazdırmak istiyorum ve bu konuda susamış durumdayım. Başarıya ulaşmak için gelin hep birlikte bir şeyler yapalım."



GERVINHO'NUN PERFORMANSI



Türkiye 13 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergileyen futbolcu, 2010 ve 2011'de ülkesi Fildişi'nin en iyi futbolcusu seçilmişti. Gervinho, 88 kez giydiği milli formayla 23 gol atmış ve Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmıştı.





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