Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards'ın, Michael Jordan'ın geçmişteki tek yetenekli NBA oyuncusu olduğuna dair yorumlarını "saygısızlık" olarak nitelendirdi.



Edwards, Wall Street Journal'dan Lane Florsheim ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, "O zamanların şimdikinden daha sert olduğunu söylüyorlar, ancak bence eskiden kimse yetenekli değilmiş. Gerçekten yetenekli olan tek kişi Michael Jordan'mış." ifadelerini kullanmıştı.



George, 'Podcast P' isimli programında Edwards'ın yorumunu "saygısızca" ve "çocukça" olarak nitelendirerek şu açıklamalarda bulundu:



"Bence bu yorumları basketbola saygısızlıktı ve pek olgunca değildi. Tabii ki Anthony Edwards çok yetenekli bir oyuncu fakat oyunun ne kadar büyüdüğünü ve geliştiğini göz önünde bulundurarak, bizden öncekilere hak ettikleri saygıyı göstermeniz gerekiyor.



Bence bu yorumu, daha çok MJ'in günümüzdeki adamlar gibi hareket etmiş olmasına yönelikti. Jordan, hareket edişi, patlayıcılığı, atletizmi ve esnekliğiyle, bugünkü oyuncuların oynadığı biçimde oynayarak bambaşka bir sınıfta yer alıyordu."



Beşinci NBA sezonuna girecek olan Edwards, 2023-24 sezonunda maç başına ortalama 25,9 sayı, 5,4 ribaund ve 5,1 asist üretmişti.



George ise LA Clippers'ta geçirdiği beş yıllık görev süresinin ardından kariyerinin 15'inci ve 76ers'taki ilk sezonuna hazırlanıyor.





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